Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişinin insansız hava aracı (İHA) pilotu olmak için başvurduğunu ve bu yıl başvuruların geçen yıla göre yüzde 236 arttığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitim ve çalışmalar sayesinde başvurularda artış olduğuna işaret eden Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk 3 ayına göre, İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık"

Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında, bu araçlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu bildirdi. Bu sayede, söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık. İHA Kayıt Sistemi'nde, 17 Mart itibarıyla kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısı, 77 bin 616. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

