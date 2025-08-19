Iğdır Millet Bahçesi Kiralamalarında Tartışmalar

Iğdır Millet Bahçesi Kiralamalarında Tartışmalar
Güncelleme:
Iğdır'daki millet bahçesi, kamuya ait olmasına rağmen kiraya verildi. Kiralama işlemleriyle ilgili ihale iptalleri ve tahsislerin kontrolden geçtiği iddiaları söz konusu.

Iğdır'daki millet bahçesi, söz konusu alanın kamuya ait olmasına rağmen, kiraya verildi. Bahçede yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi. Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.

Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi. Bunun ardından, alanlar davet usulüyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına verildiği iddia edildi. Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
