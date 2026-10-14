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Iğdır'da 100 TL'lik palamut markette 40 TL'ye satılınca izdiham yaşandı

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Iğdır'da 100 TL'lik palamut markette 40 TL'ye satılınca izdiham yaşandı
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Iğdır'da adet fiyatı 100 TL olan palamudun 40 TL'den satılması markette yoğunluk ve izdihama neden oldu. İndirimli balık satışını duyan vatandaşlar markete akın etti, palamut alanlar arasında yarış yaşandı; bazıları balıkları yere düşürdü.

Iğdır'da bir markette adeti 40 TL'den satışa sunulan palamut izdihama neden oldu.

Iğdır'da adet fiyatı 100 TL olan palamudun 40 TL'den satışa sunulması, markette yoğunluğa ve kısa süreli izdihamlara neden oldu. İndirimli balık satışını duyan vatandaşlar markete akın etti. Palamut almak isteyen vatandaşlar arasında adeta yarış yaşandı. Yoğunlukta bazı vatandaşlar ellerine aldıkları balıkları yere düşürdü. 40 TL'den satışa sunulan palamutlar, markette hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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