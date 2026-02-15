Haberler

Iğdır'daki Ünlendi Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da yapılan Ünlendi Barajı'nın su tutmaya başladığını ve bu projeyle birlikte 98 bin 620 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1,9 milyar liralık yatırımla Iğdır'a kazandırılacak Ünlendi Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, Ünlendi Barajı'nda su tutulduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"1,9 milyar lira yatırım bedeliyle Iğdır'a kazandıracağımız 67 metre yüksekliğindeki baraj sayesinde 98 bin 620 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak, verimlilik artacak, üretim güçlenecek. Ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesi ve Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, yıllık 26,8 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı da bu projeden karşılanacak. Suyu berekete, yatırımı geleceğe dönüştüren bu eser Iğdır'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
