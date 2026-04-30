IEA Başkanı Birol, dünyanın "enerji ve ekonomi" zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın enerji ve ekonomi açısından zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, petrol ve doğal gazın yanı sıra gübre, petrokimya ürünleri ve kükürt tedarikinde sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Birol, Fransa'nın başkenti Paris'teki IEA merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un da katılımıyla düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu.

IEA olarak yaklaşık 4,5 ay önce dünyanın tarihindeki en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Birol, "Bugün yaşananlar, maalesef haklı olduğumuzu gösteriyor. Petrol ve gaz piyasaları ciddi zorluklar yaşıyor." dedi.

Birol, durumun ülke ekonomilerine etkilerine ilişkin şunları ifade etti:

"Son baktığımda, petrol fiyatları 120 doların üzerine çıkmıştı. Bu durum birçok ülke üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Petrol ve gazın yanı sıra özellikle gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip olan gübre, petrokimya ürünleri ve kükürt tedariki de sekteye uğramış durumda. Dünya büyük bir enerji ve ekonomik zorlukla karşı karşıya."

IEA olarak durumu günlük bazda izlediklerini dile getiren Birol, "Elbette temel sorulardan biri şu 'Bu enerji krizi, enerji dünyasını nasıl etkileyecek ve bunun ötesinde çevresel konulara yansımaları ne olacak? Buna nasıl karşılık vereceğiz? Geçmişte bu tür krizler, ülkelerin ortaklıklar, teknolojiler ve yatırım alanları konusunda önemli tercihler yapmasına yol açmıştı. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ve COP31'in ana başlıklarından biri olan emisyonları nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

"Fosil yakıt krizi küresel ekonomiyi baskılıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell de Orta Doğu'daki çatışmanın yıkıcı sosyal ve ekonomik etkiler yarattığını belirterek, "Fosil yakıt maliyet krizi artık küresel ekonominin boğazına dayanmış durumda ve stagflasyon ilerliyor." dedi.

Krizin yenilenebilir enerjinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Stiell, birçok ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik istikrar için dönüşümü hızlandırdığını söyledi.

Stiell, gelişmekte olan ülkelerde finansman eksikliğine dikkati çekerek, "Finansman akışını bir an önce sağlamalıyız. Bu, iklim finansmanı için Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef'in tam ve zamanında uygulanması ve 1,3 trilyon dolarlık yol haritasının hayata geçirilmesini de içeriyor. Eylem Gündemi'nin tüm gücünü, hem Küresel Kuzey'de hem Güney'de adil şekilde devreye sokmalıyız." diye konuştu.

Şebeke ve depolama yatırımlarının artırılması ile metan emisyonlarının azaltılması çağrısı yapan Stiell, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek COP31'in bu süreçte küresel hızlanma için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.