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İdil'de Güneş Enerjisi ile Su Hattı Besleniyor

İdil'de Güneş Enerjisi ile Su Hattı Besleniyor
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Şırnak'ın İdil ilçesinde güneş panelleri ile köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı. 75 adet enerji paneli sayesinde, doğa dostu bir dönüşüme katkı sağlanıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kurulan güneş panelleri sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından GES projesi kapsamında İdil'in Bozkır köyüne kurulan 75 adet enerji paneli sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Projesi kapsamında 550 Wp gücünde 75 adet güneş paneli kullanarak 35 kWp güç üretti. Tüketilen enerjiyi yerinde üreterek tasarruflu ve doğa dostu bir dönüşüme katkı sağlayan il özel idaresi, bu proje sayesinde de köyün içme suyu hattının da enerji ihtiyacını karşılamış oldu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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