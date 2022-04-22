ICRYPEX, üç yeni kripto para birimini listeledi

Bu sene 13'üncü yaşını kutlayan Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü günden bu yana, kripto para birimleri hızla çoğaldı. Her projeyle daha da genişleyen ekosistemde aktif olarak alınıp satılan kripto paraların sayısı ise CoinMarketCap verilerine göre 10 bini aştı. Küresel pazar genişledikçe kullanıcılarına daha çok kripto para birimi sunmayı hedefleyen Türk kripto borsası ICRYPEX, TRON'un mucidi Justin Sun'ın üç kripto para birimini daha listeledi.

Kripto para birimlerinin ilki olarak kabul edilen Bitcoin'in ilk örneği, 3 Ocak 2009'da oluşturuldu. Kripto para birimleri 2022 itibarıyla 13. yaşını kutlarken, CoinMarketCap verileri aktif olarak alınıp satılan 10 bini aşkın kripto para birimi olduğunu gösterdi. Bugün devam etmeyen projeler de hesaba katıldığında şimdiye dek 18 bini aşkın kripto para projesinin hayata geçirildiği tahmin ediliyor. Pazar büyüdükçe kullanıcıları için daha fazla para birimini listelemek isteyen Türk kripto borsası ICRYPEX, platformunu TRON'un mucidi Justin Sun'ın sahibi olduğu üç yeni kripto para birimiyle genişletiyor.

Blokzinciri tabanlı bir işletim sistemi olan ve eğlence dünyasına odaklanan TRON'un mucidi Justin Sun'ın kripto para topluluğu için önemli isimlerden biri olduğunu vurgulayan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Yeni listelemeyle Justin Sun tarafından TRON blokzinciri ağında geliştirilen SUN ve JUST kripto para birimlerinin yanı sıra, Sun'ın 2018'de satın aldığı BTT'yi de ICRYPEX kullanıcılarına sunuyoruz. Bugün itibarıyla SUN, JST ve BTT token'larının yatırma, çekme, alım ve satım işlemleri ICRYPEX'te yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Justin Sun, yakın zamanda Twitter teklifiyle gündeme gelmişti

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın yüzde 9,1'lik hissesini satın alarak en büyük hissedarı olan SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54,2 dolarla satın almak istemişti. TRON projesinin kurucusu Justin Sun da Twitter'ın tam potansiyelini ortaya çıkarmaktan uzakta olduğunu savunarak hisse başı 60 dolarla Elon Musk'tan daha fazla bir teklif vermişti. Gelişmeleri değerlendiren Gökalp İçer, "Justin Sun, kripto topluluğu için önemli figürlerden biri ve bu gibi iddialı adımlar geliştirdiği para birimlerinin piyasa hareketlerine de yansıyor. ICRYPEX olarak Türk kripto para yatırımcılarının kripto para portföylerini genişletebilmeleri için güncel gelişmeleri takip ediyor ve en doğru zamanlarda en doğru listelemeleri yapmaya gayret ediyoruz. Bugün kullanıcılarımız SUN/TRY, SUN/USDT, JST/TRY, JST/USDT, BTT/TRY, BTT/USDT paritelerinde ve TRON, Avalanche C-Chain, Ethereum gibi birçok ağda işlem yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ SERMAYEYLE KURULAN, TÜRK YAZILIMCILAR TARAFINDAN KODLANAN KRİPTO BORSASIYIZ"

Platform olarak kripto para yatırımcılarının varlıklarını yurt dışı borsalarında değil, Türkiye'de barındırdıklarını vurgulayan İçer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Türkiye'de kurumsal yapıyla var olan, yerli sermayeyle kurulan ve Türk yazılımcılar tarafından kodlanan bir kripto para borsası olarak önceliğimiz, Türkiye'de blokzinciri teknolojilerinin ve kripto para birimlerinin gelişimine katkıda bulunmak. Yatırımcılarımıza güvenli, gelişmiş ve kapsamlı bir kripto para borsası sunarken bu teknolojiye adım atmak isteyen her yeni üyeye 30 TL, arkadaşlarını platforma üye eden kullanıcılara ise 10 TL değerinde Bitcoin hediye ediyoruz. Finansta sınırları kaldıran teknolojiler geliştirmeye, kripto sektöründeki küresel standartları yerli yatırımcılara ulaştırmaya devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi