İcradan satılık santral: SOMA B Termik Santrali için ilk açık artırma tamamlandı, teklif çıkmadı

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar lirayı aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satışı için ilk açık artırma aşaması tamamlandı. Sektör kaynakları ilk ihaleye teklif gelmediğini söyledi. İkinci açık artırma bu ay sonunda yapılacak.

Konya Şeker'in kontrolündeki Soma B Termik Santrali'nin, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar lirayı aşkın borcu nedeniyle icradan satışında ilk aşama tamamlandı. Santral için ilk açık artırma süreci 7 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi.

Sektör kaynakları, ANKA'nın sorusu üzerine, bu aşamada herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

İkinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek ve sonuçları ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Kaynaklar, yatırımcıların ikinci açık artırmaya ilgi gösterip göstermeyeceği sorusu üzerine, "İkinci açık artırmada teklif gelir mi? Düşük bir olasılık. Göreceğiz. Söz konusu santral, bu aşamaların tamamlanmasının ardından alıcı ve satıcı pazarlığı ile satılacak gibi görünüyor" dedi.

13,8 MİLYAR LİRA ARTI KDV

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar lira değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Kaynaklar, santralin satışından elde edilecek gelirin TKİ'ye aktarılacağını anımsatarak, "Santralin, TKİ'ye elektrik üretmek üzere aldığı kömürden kaynaklı 20 milyar lirayı aşkın borcu bulunuyor. TKİ'nin alacakları tahsil edilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA