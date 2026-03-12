Haberler

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'te faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025 yılında satış gelirlerini 4,2 milyar liraya ve esas faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Şirket, üretimini de yüzde 17 artırarak 1253 megavatsaate ulaştı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'te satış gelirlerini 4,2 milyar liraya çıkarırken, esas faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya yükselttiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding'in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin satış gelirleri geçen yıl 4,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde esas faaliyet karı yüzde 89 artışla 1,1 milyar lira seviyesine yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 3,2 milyar lira oldu.

IC Enterra, geçen yıl üretimini yüzde 17 artırarak 1253 megavatsaate taşıdı.

Şirketin bilanço büyüklüğü geçen yılın sonunda 51,7 milyar liraya ulaşırken, öz kaynakları 35,2 milyar lira seviyesine yükseldi. IC Enterra, güçlü bilanço yapısı ve operasyonel verimlilik odaklı iş modeliyle yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürmeye devam etti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin