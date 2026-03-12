IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'te faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya yükseltti

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'te satış gelirlerini 4,2 milyar liraya çıkarırken, esas faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya yükselttiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding'in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin satış gelirleri geçen yıl 4,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde esas faaliyet karı yüzde 89 artışla 1,1 milyar lira seviyesine yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 3,2 milyar lira oldu.

IC Enterra, geçen yıl üretimini yüzde 17 artırarak 1253 megavatsaate taşıdı.

Şirketin bilanço büyüklüğü geçen yılın sonunda 51,7 milyar liraya ulaşırken, öz kaynakları 35,2 milyar lira seviyesine yükseldi. IC Enterra, güçlü bilanço yapısı ve operasyonel verimlilik odaklı iş modeliyle yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürmeye devam etti.