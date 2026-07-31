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İç borçlanma stratejisi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 536,7 milyar lira, eylülde 257,9 milyar ve ekimde 405,1 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 536,7 milyar lira, eylülde 257,9 milyar ve ekimde 405,1 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 596,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 536,7 milyar liralık, eylülde 271,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 257,9 milyar liralık, ekimde 405,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 405,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustostaki iç borçlanmanın 334,7 milyar lirasının piyasadan, 165 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 37 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 207,9 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 40 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın da 205,1 milyar lirasının piyasadan, 170 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 30 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 5 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak ve 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ağustosta 644,9 milyar lira, eylülde 313,5 milyar lira ve ekimde 585,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 270,6 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA
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