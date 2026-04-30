İç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 381,7 milyar lira, haziranda 561,9 milyar lira ve temmuzda 709,7 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, mayısta 347 milyar liralık iç borç servisine karşılık 381,7 milyar liralık, haziranda 561,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 561,9 milyar liralık, temmuzda 602 milyar liralık iç borç servisine karşılık 709,7 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıstaki iç borçlanmanın 141,7 milyar lirasının piyasadan, 220 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 291,9 milyar lirasının piyasadan, 170 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 100 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın da 287,9 milyar lirasının piyasadan, 400 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 21,8 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 8 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Mayısta 382,8 milyar lira, haziranda 693,2 milyar lira ve temmuzda 667,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 232,1 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
