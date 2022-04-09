İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Öğrenci akbilindeki yüzde 40 zammı kaldıracağız" diyen Tevfik Göksu'ya yanıt - Haberler

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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Öğrenci akbilindeki yüzde 40 zammı kaldıracağız" diyen Tevfik Göksu'ya yanıt

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, pazartesi öğrenci akbillerine yapılan yüzde 40'lık zammın kaldırılması için teklif vereceklerini söyledi. Göksu'nun açıklamasına İBB sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, "Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından önceki günlerde gerçekleştirilen toplantıda ulaşım hizmetlerine yüzde 40 zam yapıldı. Son zamla birlikte öğrenci tek geçiş akbil fiyatı 3,73 liraya yükseldi. Aylık abonman ise 78 TL'den 109 TL'ye çıktı.

Bugün bir açıklama gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, öğrenci akbilindeki yüzde 40'lık zammın kaldırılması için İBB Meclisi'ne teklif vereceklerini söyledi.

Göksu'ya İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi. Geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, İBB'nin AK Parti yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 TL olacağını ifade etti.

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde: "2018'de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB'de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı."

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Öğrenci akbilindeki yüzde 40 zammı kaldıracağız' diyen Göksu'ya yanıt

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Murat Ongun, İBB, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Ramazotti Xxx:

Tamamda dollarla öğrencinin ne alakası var..

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Hzl Gzl:

yani şu memlekette akaryakit fiyatlarindan bu kadar vergi alanin hiç suçu yok tek suçlusu ibb haklisiniz

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kerem can:

Yaptığınız harcamaları da dolardan hesaplasaydin, mesala kayak ?? keyfini

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