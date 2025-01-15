Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

İBB'nin toplu ulaşımda zam talebi belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 6 Ocak'taki toplantısında %46,09'luk zam oranı reddedilen İBB'nin toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifte bulunduğu öğrenildi.

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu. İBB toplu ulaşım zammı için yüzde 35 zam teklif etti.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bunun üzerine toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan 29 Ağustos 2024'te yapılan UKOME'de kabul edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı için İstanbulluların oylarıyla belirlenen tasarım oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB'nin toplu ulaşımda zam talebi belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
img

İlk grup toplantısında iktidara dikkat çeken çağrı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ukome zam teklifine ret etsin gelen geçen BELEŞ, İNDİRİMLİ biniyor MADEM ZARAR EDİYORSUNUZ BUNLARI NİYE YAPIYORSUNUZ REKLAM OLSUN DİYE KENT LOKANTALARINDAİKİ TABAK YEMEĞİ UCUZA SATMAK BAŞKASININ SEYAHAT ÜCRETİNİ NORMAL VATANDAŞA ÖDETMEK BELEDİYECİLİK DEĞİLDİR HERKESE EŞİT VE ADİL DAVRANIN ÖNÜNE GELENE BELEŞKART, İNDİRİMLİ KART VERİP SONRA ZARAR EDİYORUZ DİYE AĞLAMAYIN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son düdük çalınca ortalık savaş alanına döndü
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.