İBB'nin toplu ulaşımda zam talebi belli oldu

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu. İBB toplu ulaşım zammı için yüzde 35 zam teklif etti.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bunun üzerine toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan 29 Ağustos 2024'te yapılan UKOME'de kabul edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı için İstanbulluların oylarıyla belirlenen tasarım oy çokluğuyla kabul edildi.