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İBB'nin toplu taşımaya yüzde 24,79'luk zam talebi, UKOME'de reddedildi

Ekonomi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ulaşıma yüzde 24,79'luk yeni zam talebi, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedildi.

Nisan ayında, toplu ulaşıma getirilen yüzde 40'lık zam, vatandaşı oldukça zorlarken, 2'nci bir zam talebi geldi. İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılı için 2'nci zam talebi ile toplandı.

ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Ekim ayı toplantısında, toplu ulaşım araçlarına yüzde 24,79'luk zam talebi görüşüldü. UKOME, zam teklifini oy çokluğu ile reddetti.

2 AY ARAYLA YÜZDE 252 ZAM YAPILMIŞTI

İBB yönetimi, toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkartların bedellerine geçtiğimiz yılın başında yüzde 92 zam yaptı. Yönetim, Otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkartlara Aralık ayında da yüzde 160 zam yapılmıştı. İstanbulkarta 1 ay arayla toplamda yüzde 252 zam yapılması vatandaşları çok zora sokmuştu.

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Yorumlar (1)

bedo beko:

Yahu bunlar devleti ele geçirseler neler olacak inanın korkunç....

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