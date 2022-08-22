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İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL

Ekonomi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek.

Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

İBB'nin yurtlarında kalmaya hak kazanacak öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere aylık 950 TL ödeyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ

İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekrem İmamoğlu Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Soyadi:

süper rakam sadece 1 öğün dışarıda yesen aylık 1500 zaten

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