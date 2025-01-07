Bankalardan EFT ücretlerine dev zam
Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.
Para transferi işlemlerinde tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi belli oldu.
YÜZDE 44,38'LİK ZAM
Buna göre, EFT ücretlerine de 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı. Tutar basamakları da aynı oran doğrultusunda zamlandı.
EN DÜŞÜK KESİNTİ TUTARI 6,39 TL'YE YÜKSELECEK
Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi:
- 6 bin 300 TL'ye kadar yapılacak transferlerde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye yükselecek.
- 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki transferler için ise EFT ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkarılacak.
- 304 bin 800 TL'nin üzerindeki işlemler için ise bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon alacak.