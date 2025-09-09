Hyundai, Kompakt Elektrikli Araç Konsepti Concept THREE'yi Tanıttı

Hyundai Motor Company, IONIQ alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç (EV) konsepti Concept THREE'nin tanıtımını IAA Mobility 2025 Fuarı'nda gerçekleştirdi.

Yeni konseptle hızla büyüyen kompakt EV pazarına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen şirket, Almanya'nın Münih kentinde 14 Eylül'e kadar devam edecek fuarda tüm EV serisini sergiliyor.

Markanın elektrifikasyon yolculuğundaki bir sonraki adımını vurgulayan Concept THREE'yi IAA Mobility 2025'te tanıtan Hyundai, mevcut orta ve büyük elektrikli araç modellerini tamamlayacak yeni bir araç segmentine doğru ilerlemeyi planlıyor.

Avrupa'da şehirleşme, sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve alan verimliliği gibi çözümlere yönelik ihtiyacın kompakt elektrikli araçlara talebi artırdığını gözlemleyen marka, Concept THREE ile gelişmiş elektrifikasyon deneyimlerinden yararlanarak bu talebi karşılamayı amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğinde görüşlerini aktaran Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Martinet, 4 yıl aradan sonra IAA Mobility'ye geri dönmeyi bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.

Martinet, "Concept THREE, Hyundai'nin elektrifikasyon yolculuğundaki bir sonraki adımı temsil ediyor. Kompakt boyutları ve 'Art of Steel' tasarım diliyle, pratik, erişilebilir ve duygusal olarak etkileyici bir mobilite sunma vizyonumuzu somutlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Model, akıcı tasarımıyla çok yönlülüğü vurguluyor

Markanın gelecekte üreteceği elektrikli modellerin tasarımlarına ışık tutan Concept THREE, 4 bin 287 milimetre uzunluğa, 1940 milimetre genişliğe, 1428 milimetre yüksekliğe ve 2 bin 722 milimetre dingil mesafesine sahip.

Çeliğin sağlamlığını ve esnekliğini bir tasarım diline dönüştürmeyi amaçlayan Hyundai'nin gelişmiş çelik teknolojilerinden ilham alan tasarımı, akıcı hacimleriyle öne çıkıyor. "Aero Hatch" profili sayesinde yumuşatılmış gövde hatları üç ana yüzey kullanarak sarmal formlar oluştururken, önden başlayarak arkaya doğru kesişen çizgiler de modele eşlik ediyor. Profil, aerodinamik verimlilik ve dikey bagaj kapağıyla birleşen özgün bir tavan çizgisi sunarak şehir içi çok yönlülüğü vurguluyor.

Concept THREE'nin hem önünde hem de arkasında parametrik piksel aydınlatmalar yer alıyor. Pikseller, genel tasarıma derinlik ve görsel ritim katan bir gradyan oluşturuyor.

Dış tasarım, Hyundai'nin Art of Steel tasarım dilinin ruhunu yansıtan, eloksal efektli bir kaplamaya sunuluyor. Limon sarısı renginde camlar ve uyumlu jantlar dış ve iç mekan arasında canlı bağlantılar kurarken, kabin ise daha yumuşak sarı ve gri tonlarıyla destekleniyor.

İç mekanda ise kabin tasarımı, sıcak, sezgisel ve sakinleştirici hissettirmek için sade bir tasarımla yer alıyor. Modüler "Kendi Yaşam Tarzını Getir" (Bring Your Own Lifestyle) felsefesi, kullanıcıların yolculuklarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan kişiye özel deneyimler vadediyor.

Araç genelinde entegre edilen "Mr. Pix" adlı sembolik karakter ise merak, neşe ve duygusal bağ uyandırarak, gizli sürprizler ve interaktif tasarım öğeleriyle eğlenceli bir hikaye anlatımı sunuyor.

Avrupa, Hyundai'nin elektrifikasyon yolculuğunda stratejik bir pazar

Hyundai, çeşitli kültürleri, gelişmiş çevre politikaları ve şehir odaklı mobilite ihtiyaçlarıyla Avrupa'yı elektrikli araç çağında bir inovasyon merkezi olarak görüyor. Şirket, bölgenin kompakt ve sürdürülebilir araçlara talebi nedeniyle kıtayı küresel elektrifikasyon hedeflerinin merkezinde görüyor.

Avrupa'da satılan Hyundai modellerinin yaklaşık yüzde 80'inin yine bu bölgede üretilmesi, markanın Avrupa pazarına entegrasyonunu ve bölgeye özel çözümler üretme kapasitesini gösteriyor.

Hyundai, kullanıcıların çeşitli mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2027'ye kadar Avrupa'daki her modelinin elektrikli bir versiyonunu sunmayı ve 2030'a kadar 21 küresel elektrikli araç modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Geleceğin mobilitesi için temiz bir enerji çözümü olarak hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geliştirmeyi yol haritasına ekleyen marka, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerin araç tasarımlarına entegrasyonunu genişletmeyi ve Avrupa üretim tesislerini yenilenebilir enerjiye geçirmeyi hedefliyor.