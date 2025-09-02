Hyundai, Concept THREE ile Elektrikli Otomobil Tasarımına Yeni Bir Nefes Getiriyor

Hyundai, IONIQ alt markasının kompakt elektrikli otomobili Concept THREE'nin ilk tanıtım çizimini yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, paylaşılan ilk tanıtım görsellerinin ardından Hyundai, modelin adını Concept THREE olarak tescillerken, otomobil, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 2025 Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Yeni görsel, Concept THREE'nin geleceğe dönük tasarımını sergilerken, yan profili, Hyundai'nin "Art of Steel" tasarım diliyle şekillenen enerjik bir duruş ortaya koyuyor. Çeliğin bükülme ve akışından ilham alan gövde, heykelsi yüzeyler, net hatlar ve belirgin karakter çizgileriyle hem hareketi hem de hassasiyeti vurguluyor.

Yan görünüm ayrıca, kompakt elektrikli siluetini yeniden yorumlayan "Aero Hatch" tasarım anlayışına işaret ediyor.

Hyundai, IAA Open Space alanında Concept THREE'ye ve kompakt elektrikli segmentini yeniden tanımlamadaki rolüne dair kapsamlı bir bakış sunacak. Otomobile dair detaylar, Hyundai'nin 9 Eylül'deki basın toplantısında açıklanacak.

Kompakt elektrikli bir otomobili baştan düşünmek için bir fırsat

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Tasarım Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Başkanı Simon Loasby, Concept THREE'yi tasarlamanın kendileri için kompakt elektrikli bir otomobili baştan düşünmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Loasby, "Aero Hatch" tipolojisini, akış hissini yakalayan ve heykelsi oranlara sahip bir siluet oluşturmak için tanımladıklarını aktardı.

Concept THREE'nin dış tasarımından sorumlu Manuel Schoettle, çeliği işleyiş biçimlerinin son derece doğal ve özgün hissettirdiğini vurgulayarak, "Bu yaklaşım Concept THREE'yi olağanüstü saf kıldı, umarım gördüğünüzde yüzünüzde bir tebessüm oluşur." ifadesini kullandı.