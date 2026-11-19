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Körfez Demir Yolu Projesi kapsamında, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye 6 ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu ağının tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapattı.

İran, izni olmadan boğazdan geçmeye çalışan bazı gemileri hedef alırken, deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar petrol fiyatlarında artışa ve küresel ticarette ciddi aksamalara yol açtı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Körfez ülkelerini enerji ve ticaret sevkiyatında alternatif güzergahlar oluşturmaya yöneltti.

Bu gelişmeler, Körfez ülkelerinin tedarik güzergahlarını çeşitlendirme ve deniz taşımacılığına alternatif ulaşım ağları oluşturma ihtiyacını artırdı.

Bu kapsamda, 2009 yılının sonunda onaylanan ve 6 Körfez ülkesini birbirine bağlayacak demir yolu projesinin tamamlanması yeniden önem kazandı.

Projenin yüzde 55'inden fazlası tamamlanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, demir yolu ağının önemini artırıyor.

Uzmanlar projenin bölge içi ticareti geliştireceğini ve deniz taşımacılığına bağımlılığı azaltacağını belirtirken, finansman, ortak işletme standartlarının oluşturulması ve bölgesel gerilimlerin başlıca zorluklar olduğunu ifade ediyor.

Kuveytli ekonomist Nadir el-Ubeyd ve uluslararası ekonomi ve enerji uzmanı Nihad İsmail, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, demir yolu projesinin Körfez ülkeleri arasındaki ticareti geliştireceğini ve deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı azaltacağını belirtti.

Demir yolu projesi, deniz hatları üzerindeki baskıyı azaltacak

Kuveytli ekonomist Ubeyd, demir yolu projesinin Körfez'in en önemli stratejik projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, projenin 6 ülke arasında operasyonel ve lojistik bütünleşme sağlayacağını kaydetti.

Demir yolu ağının deniz taşımacılığı hatları üzerindeki baskıyı azaltacağını, bölge içi ticareti ve bilgi paylaşımını kolaylaştıracağını ifade eden Ubeyd, demir yolu ağının daha önce yeterince ilgi görmeyen hizmet, sanayi ve turizm bölgelerini yeniden canlandırabileceğini söyledi.

Ubeyd, 6 ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu projesinin, bilgi ve teknoloji transferine katkı sağlayacak uluslararası şirketleri bölgeye çekebileceğini ve yerel iş gücünün niteliklerinin geliştirilmesine imkan tanıyabileceğini dile getirdi.

Bölgedeki istikrarın sağlanmasının ardından Irak ve İran pazarlarına açılma imkanının doğabileceğini ifade eden Ubeyd, bunun ülkenin ekonomik ve gıda güvenliğini güçlendirerek gelir kaynaklarını çeşitlendirebileceğini kaydetti.

Tahran'la gerilimi azaltma çağrısı

Uluslararası ekonomi ve enerji uzmanı İsmail ise projenin stratejik bir adım olduğunu belirterek, projenin hızlandırılması ve tamamlanmasının İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesinin Tahran'ın komşularıyla gerilimi azaltacak projelere ne ölçüde sıcak bakacağıyla da bağlantılı olduğunu belirten İsmail, İran'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltan güzergahları kendi hedeflerine yönelik bir tehdit veya bölgesel rolünü zayıflatma girişimi olarak değerlendirebileceğini dile getirdi.

İsmail, güvenlik kaynaklı engellerin önüne geçilmesi ve ulaşım ile tedarik hatlarının aksatılmasının önlenmesi için Tahran'la istişare edilmesi ve İran'ın büyük stratejik projelere dahil edilmesinin yollarının aranması gerektiğini vurguladı.

Projenin kalkınma açısından önemine dikkati çeken İsmail, bölgesel istikrarsızlıktan kaynaklanan risklere karşı temkinli hareket edilmesi ve Tahran'la uzlaşı yollarının aranması çağrısında bulundu.

-Projenin geçmişi ve teknik özellikleri

Körfez Demir Yolu Projesi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Konseyi tarafından 14 Aralık 2009'da onaylandı. Projenin uygulanması için 14 Aralık 2021'de Körfez Demir Yolu İdaresi kuruldu. KİK, demir yolu ağının Aralık 2030'da hizmete girmesini hedefliyor.

Toplam 1768 kilometre uzunluğunda olması planlanan hat, Kuveyt'ten Suudi Arabistan'ın Dammam kentine, buradan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), ardından Sohar üzerinden Umman'ın başkenti Maskat'a uzanacak. Suudi Arabistan ile Bahreyn arasındaki bağlantının ise yapılması planlanan bir köprüyle sağlanması öngörülüyor.

Hattın 672 kilometresi Suudi Arabistan, 461 kilometresi BAE, 330 kilometresi Umman, 141 kilometresi Katar, 111 kilometresi Kuveyt ve 53 kilometresi Bahreyn sınırlarından geçecek.

Projenin temel altyapı maliyetinin 15,4 ila 16 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Körfez Demir Yolu İdaresi ve KİK verilerine göre, projenin genel tamamlanma oranı yüzde 55,92'ye ulaştı.

Yolcu trenlerinin saatte 200 kilometre, yük trenlerinin ise saatte 80 ila 120 kilometre hızla çalışması planlanıyor.

Avrupa sinyalizasyon sisteminin kullanılacağı ağın 2030'da yaklaşık 6 milyon yolcu ve 200 milyon ton yük taşıması, 2045'te ise bu rakamların 8 milyon yolcu ve 271 milyon tonun üzerine çıkması hedefleniyor.

Kaynak: AA