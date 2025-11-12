Haberler

Hükümet Kapanması Ekonomik Verileri Etkiliyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle ekim ayına dair kritik ekonomik verilerin yayımlanmayabileceğini belirtti. Kapanma, federal çalışanların maaşlarını etkilemiş ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hükümetin kapanması dolayısıyla ekim ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayımlanmayacağını söyledi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasında 43'üncü güne girildiğini hatırlattı.

Hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Leavitt, "Ancak bu akşam, Cumhuriyetçilerin çabaları sayesinde Beyaz Saray bu kapanmanın sona ereceği konusunda oldukça umutlu." diye konuştu.

Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle oluşan zararlara değinerek, federal çalışanların maaşlarını ve düşük gelirli ailelerin gıda yardımlarını alamadığını, havaalanlarında personel eksikliği nedeniyle yaklaşık 20 bin uçuşun ertelendiğini kaydetti.

Ülke ekonomisinin milyarlarca dolarlık faaliyetten mahrum kaldığına işaret eden Leavitt, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre, kapanmanın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini aktardı.

Trump'ın kapanmayı sona erdirecek tasarıyı bu gece imzalaması bekleniyor

Leavitt, kapanma nedeniyle kritik resmi ekonomik verilerin yayımlanmadığına dikkati çekerek, "Demokratlar, ekim ayı TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayınlanmamasıyla federal istatistik sistemine kalıcı bir zarar vermiş olabilirler. Yayımlanan tüm ekonomik veriler kalıcı biçimde bozulmuş olacak ve Fed'deki politika yapıcılarımız kritik bir dönemde kör uçuş yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Hükümetin yeniden açılmasına yönelik bütçe tasarısının bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanacağına işaret eden Leavitt, bunun ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin ilk günden beri desteklediği bir çözüm olduğunu vurguladı.

Leavitt, "Başkan Trump, hükümetin kapanmasını nihayet imzasını atarak sona erdirmeyi sabırsızlıkla bekliyor ve imzanın bu gece geç saatlerde atılmasını umuyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, hükümet yeniden açıldığında, Trump'ın sağlık hizmetleri konusunda görüşmelere açık olacağını dile getirdi.

