HUBrica Hızlandırma Programı, Demo Day ile Sonlanacak

Halkbank ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent işbirliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı'nın, 5 Kasım'da düzenlenecek "Demo Day" etkinliğiyle tamamlanacağı duyuruldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde düzenlenecek.

Etkinlikte, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren 9 yenilikçi girişim, beş haftalık yoğun mentörlük sürecinin ardından projelerini yatırımcılara ve ekosistemin önde gelen isimlerine sunacak.

Demo Day, girişimcilerin küresel vitrine çıkacağı, yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği bir buluşma olacak.