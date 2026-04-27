Huawei Watch Fit 5 Serisi'ni mayısta satışa çıkaracak

Huawei, "Watch Fit" serisinin yeni üyesi "Huawei Watch Fit 5"i, gelecek ay Türkiye'de satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görünümü ve akıllı özellikleriyle seri, özellikle stiline önem veren genç kullanıcıların yeni favorisi olmaya aday konumunda olacak.

Seri, tasarımı, sağlık ve fitness özellikleriyle Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak. Lansman dönemine özel "HUAWEI eShop" teklifleri kapsamında kullanıcılar, kayıt ve ön satış dönemlerinde farklı hediye ve indirim avantajlarından yararlanabilecek.

Söz konusu seri için 27 Nisan-7 Mayıs arasında ön kayıt dönemi başlayacak. Aynı dönemde HUAWEI eShop sayfası üzerinden kaydolan kullanıcılara özel avantajlar sunulacak.

Kullanıcılar, ön kayıt döneminde seri için hediye kayış kuponu, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise HUAWEI Akıllı Tartı 3 kuponu fırsatlarından yararlanabilecek.

Ürünler, 7 Mayıs itibarıyla HUAWEI eShop üzerinden satışa açılacak. Ön satış döneminde kullanıcılar, avantajlı depozito tekliflerinden de yararlanabilecek.

Seri için 99 lira ödeme yapan kullanıcılar 500 lira indirim kazanırken "FreeBuds SE 2" hediyesine sahip olacak.

Huawei Watch Fit 5 Pro için ise 99 lira ödeme yapan kullanıcılar 1000 lira indirim kazanabilecek ve "FreeBuds SE 3" hediyesiyle ürüne sahip olabilecek.

Huawei Watch Fit 5'in başlangıç fiyatı 7 bin 999 lira, Huawei Watch Fit 5 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 11 bin 499 lira olacak.

Teknoloji ve tablet kategorilerindeki en yeni ürünlerin tanıtılması bekleniyor

22 Mayıs-26 Haziran tarihleri arasındaki ilk satış döneminde de seri için özel kampanya avantajları kullanıcılarla buluşmaya devam edecek. Bu dönemde Huawei Watch Fit 5 satın alan kullanıcılara FreeBuds SE 2 ve kayış, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro satın alan kullanıcılara ise FreeBuds SE 3 ve HUAWEI Akıllı Tartı hediye edilecek.

7 Mayıs'taki küresel tanıtımda ise serinin yanı sıra Huawei'nin giyilebilir teknoloji ve tablet kategorilerindeki en yeni ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor.

Tanıtım kapsamında profesyonel sporculara yönelik gelişmiş antrenman özellikleri sunan yeni nesil spor saatleri ve amiral gemisi tablet modelleri de dünya sahnesine çıkacak.

Etkinliğin dikkati çeken detaylarından biri de şirketin tasarım odaklı yaklaşımını yansıtan özel işbirliği olacak. Dünyaca ünlü mücevher tasarımcılarından Francesca Amfitheatrof ile geliştirilen özel giyilebilir teknoloji ürünü, teknoloji ile yüksek mücevher işçiliğini bir araya getiren tasarım anlayışı sunacak.