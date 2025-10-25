Haberler

Huawei, DXOMARK'ta Akıllı Telefon Kamerası Sıralamasının Zirvesinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Huawei Pura 80 Ultra, DXOMARK'ın güncel akıllı telefon kamera sıralamasında 175 puanla ilk sırayı alarak dikkat çekti. Pura 70 Ultra ise 5. sırada yer alıyor.

Huawei, bağımsız test ve değerlendirme platformu DXOMARK'ın güncel akıllı telefon kamera sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DXOMARK tarafından yapılan kapsamlı testlerin ardından Huawei Pura 80 Ultra, 175 genel kamera puanı alarak listenin zirvesine yerleşti. Model, özellikle "Fotoğraf" kategorisinde 180, "Portre" kategorisinde 168 ve "Düşük Işık" kategorisinde 147 puan ile alt başlıklarda da en yüksek puanları aldı.

Huawei'nin farklı çekim koşullarında tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar sunma hedefiyle yürüttüğü AR-GE çalışmalarının bu başarıda önemli rol oynadığı bildirildi.

Pura 70 Ultra da sıralamada üst sıralarda

Huawei'nin 2024 Nisan'da tanıttığı önceki nesil amiral gemisi Pura 70 Ultra, DXOMARK listesinde 5. sırada yer almaya devam ediyor. Cihaz, tanıtımının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen en iyi kamera performansı sunan modeller arasında kalmayı sürdürüyor.

Açıklamada, şirketin birden fazla modeliyle DXOMARK'ın ilk 10 sıralamasında yer almasının, mobil fotoğrafçılık alanındaki teknik istikrarı ve derinliği yansıttığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı! Kazanın nedeniyse skandal
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü

İstanbul'un en işlek caddesinde yol çöktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.