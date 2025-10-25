Huawei, DXOMARK'ta Akıllı Telefon Kamerası Sıralamasının Zirvesinde

Huawei, bağımsız test ve değerlendirme platformu DXOMARK'ın güncel akıllı telefon kamera sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DXOMARK tarafından yapılan kapsamlı testlerin ardından Huawei Pura 80 Ultra, 175 genel kamera puanı alarak listenin zirvesine yerleşti. Model, özellikle "Fotoğraf" kategorisinde 180, "Portre" kategorisinde 168 ve "Düşük Işık" kategorisinde 147 puan ile alt başlıklarda da en yüksek puanları aldı.

Huawei'nin farklı çekim koşullarında tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar sunma hedefiyle yürüttüğü AR-GE çalışmalarının bu başarıda önemli rol oynadığı bildirildi.

Pura 70 Ultra da sıralamada üst sıralarda

Huawei'nin 2024 Nisan'da tanıttığı önceki nesil amiral gemisi Pura 70 Ultra, DXOMARK listesinde 5. sırada yer almaya devam ediyor. Cihaz, tanıtımının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen en iyi kamera performansı sunan modeller arasında kalmayı sürdürüyor.

Açıklamada, şirketin birden fazla modeliyle DXOMARK'ın ilk 10 sıralamasında yer almasının, mobil fotoğrafçılık alanındaki teknik istikrarı ve derinliği yansıttığı vurgulandı.