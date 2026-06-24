Huawei Watch Fit 5 ile Sağlık Takibi

Huawei, Watch Fit 5 serisi ile kullanıcıların günlük yaşam içinde sağlık verilerini takip etmeleri, fiziksel aktivitelerini izlemeleri ve biyolojik ritimlerini daha yakından gözlemlemelerine olanak sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern çalışma hayatı, uzun süren masa başı toplantıları, yoğun seyahat programları hareketsiz yaşam tarzını beraberinde getiriyor.

Bu yeni düzende sağlıklı kalmanın yolu, yalnızca planlı egzersizlerden değil, gün boyunca sürdürülen bilinçli hareket alışkanlıklarından ve vücudun doğal ritmini doğru okumaktan geçiyor. Giyilebilir teknoloji alanındaki yenilikler de kullanıcıların bu dengeyi kurmasına destek oluyor.

Huawei Watch Fit 5 serisi, sporu ve bedensel farkındalığı büyük bir organizasyon olmaktan çıkarıp, günün her anına yayılan bütünsel bir fayda modeline dönüştürüyor.

Sabah uyanıştan gece uykusuna kadar geçen tüm süreci tek bir bütünsel akış olarak ele alan seri, Huawei TruSleep teknolojisiyle uyku kalitesini analiz ederek gün içindeki kısa molalarda atılan adımları ve harcanan kalorileri hassasiyetle izliyor.

Seride yer alan döngü takibi özelliği ise kadın kullanıcıların fiziksel ve duygusal değişim dönemlerini doğrudan bilekten kontrol etmelerini sağlıyor.

Seri için 26 Haziran'a kadar özel kampanya

Fiziksel aktivitelerini biyolojik ritimleriyle uyumlu hale getirmek isteyen kullanıcılar, koşu koçu Candela Perez tarafından kurulan kadın koşu topluluğu The Ginger Club entegrasyonu sayesinde antrenman programlarını doğrudan akıllı saatleri üzerinden yönetebiliyor ve koşu rotalarını senkronize edebiliyor.

Cihazdaki gelişmiş veri analitiği ihtiyacı için devreye giren kadın sağlığı platformu Clue entegrasyonu ise vücut sıcaklığı değişimlerini ve uyku kalitesi verilerini otomatik olarak senkronize ediyor. Gece dinlenme fazına geçildiğinde de arka planda çalışmaya devam eden ekosistem, kullanıcının bir sonraki güne yüksek enerjiyle hazırlanmasını sağlıyor.

Huawei Watch Fit 5 serisi, pazara girişine özel kampanya ve ekosistem hediyeleriyle birlikte sunuluyor. Bu kapsamda 26 Haziran'da sona erecek tanıtım döneminde kullanıcılar, tercih ettikleri modele göre avantajlı paketlere sahip olabiliyor.

Standart Huawei Watch Fit 5 modeli tercih edildiğinde FreeBuds SE 2 kulaklık ve ekstra kayış hediye edilirken, Huawei Watch Fit 5 Pro modeli, Akıllı Tartı 3 ve FreeBuds SE 2 kulaklık hediyeleriyle alınabiliyor.

Tüm avantajlara ek olarak, dijital sağlık ekosistemine tam erişim sağlayan Multipass ile 90 güne kadar ücretsiz erişim hakkı da sunuluyor.