Haberler

Çinli Huawei ABD yaptırımlarına karşı yeni çip tasarım stratejisini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD yaptırımlarını aşmak için transistörleri küçültmek yerine gelişmiş paketleme ve sistem içi veri hızını artırmaya odaklanan yeni bir çip tasarım stratejisi duyurdu. Şirket, 2031'e kadar 1,4 nanometre eşdeğerinde çipler hedefliyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD yaptırımlarının oluşturduğu kısıtlamaları aşmak amacıyla transistörleri küçültmek yerine "gelişmiş paketleme" ve sistem içi veri hızını artırmaya odaklanan yeni çip tasarım stratejisini duyurdu.

Huawei Yarı İletken Birimi Başkanı He Tingbo'nun 2026 IEEE Uluslararası Devreler ve Sistemler Sempozyumu'nda (ISCAS) yaptığı konuşma, şirketin internet sitesinde yayınlandı.

50 yıldır sektöre yön veren Moore Yasası'nın fiziksel sınırlara dayandığını belirten He, şirketin transistörleri küçültmek yerine "gelişmiş paketleme" ve sistem içi veri hızını artırmaya odaklanan yeni çip tasarım stratejisini açıkladı.

He, geleneksel geometrik ölçeklendirme yerine zaman ölçeklendirmesini getirdiklerini vurgulayarak, yeni geliştirdikleri "LogicFolding" mühendislik yaklaşımıyla çip düzenini tek katmandan iki katmana çıkardıklarını anlattı.

Huawei Yarı İletken Birimi Başkanı He Tingbo, bu yapı sayesinde transistörler arası etkileşim noktalarının artacağını ve güç verimliliğinin yükseleceğini belirterek, kısıtlamalara rağmen gelecek 10 yıl içinde küresel düzeyde rekabetçi olacaklarını ifade etti.

Şirket, yeni stratejisiyle 2031 yılına kadar 1,4 nanometre sürecine eş değer transistör yoğunluğuna sahip yüksek performanslı çipler tasarlamayı hedefliyor.

Yeni teknoloji, Çin'in yapay zeka hamleleri ve akıllı telefon pazarı için kritik önem taşıyor. DeepSeek V4 gibi yerli yapay zeka modellerine güç veren "Ascend" serisi ile 2026 sonbaharında çıkacak amiral gemisi "Mate 90" akıllı telefonlarındaki yeni "Kirin" işlemcileri bu mimariyi kullanacak. Huawei, son altı yılda bu yöntemle farklı sektörler için 381 çip ürettiğini bildirdi.

Piyasa analistleri, Huawei'in bu hamlesinin Çin pazarında Apple ve Nvidia üzerindeki rekabet baskısını artıracağını belirtiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sonrası ülkede yankı uyandıran ölüm
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

Annesini toprağa verdi, bir gün sonra yanına defnedildi
Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi

Kahreden kaza: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar