HSBC'nin Üçüncü Çeyrek Karı Yüzde 14 Düştü

Güncelleme:
HSBC Holdings, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı. Bankanın karındaki düşüşte, 1,1 milyar dolar karşılık ayırması ve artan operasyonel masrafların etkili olduğu belirtildi.

HSBC Holdings'in bu yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 geriledi.

Banka, üçüncü çeyrek ve yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, HSBC'nin vergi öncesi karı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 7,3 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi bu dönemdeki vergi öncesi karın 7,66 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bankanın üçüncü çeyrekteki vergi sonrası karı ise yüzde 18,5 düşüşle 5,5 milyar dolar oldu.

HSBC'nin ocak-eylül dönemindeki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 23 gerileyerek 23,1 milyar dolar, vergi sonrası karı ise yüzde 26,5 düşüşle 17,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Banka, ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri olan Bernard Madoff'un Ponzi sistemiyle ilgili bir dava kapsamında 1,1 milyar dolar karşılık ayırdığını açıklamıştı.

Şirketin karındaki düşüşte söz konusu karşılık ve operasyonel masraflardaki artış etkili oldu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
