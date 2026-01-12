Haberler

11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen HOTED 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'nda, 15 turizm okulundan gelen gençler çeşitli kategorilerde yarıştı. Hakan Halit Yeni, etkinliğin turizme katkı sağladığını vurgulayarak, housekeeping'in sektördeki önemini belirtti. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından, "HOTED 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları" düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışma, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (ANFAŞ Hotel Equipment) kapsamında yapıldı.

Farklı illerdeki 15 turizm okulundan gelen gençler, çeşitli kategorilerde yarıştı.

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, gençleri turizme kazandırmak ve sektörde farkındalık yaratmak adına olimpiyatların önemli olduğunu belirtti.

Housekeeping departmanının konaklama sektörünün aynası olduğunu anlatan Yeni, "Her sene iki ülke daha katılım sağlıyordu ancak bu sene yurt dışından katılım olmadı. Turizmde sürdürülebilirlik adına, housekeepingin her yönüyle geliştirilmesi, çıtasının yükseltilmesi sadece bu mesleğin mensupları için değil, işletmecilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm turizm camiamız için de çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni, olimpiyatlarda bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdıklarını vurguladı.

Yarışmanın ilk gününde Muğla Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci gününde ise İzmir Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti.

Dereceye girenlere, tatil, kupa, madalya ve altın gibi çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Ekonomi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı