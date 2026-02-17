Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıkulu'na Galatasaray'dan teşekkür beratı

Galatasaray Spor Kulübü, kulübe verdiği desteklerden dolayı Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu'na teşekkür beratı verdi.

Horeca Depot'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa-Türk markası kimliğiyle uluslararası pazarda yer alan şirket için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta tören düzenlendi.

Galatasaray Kürek Şubesi Danışma Kurulu Başkanı Çetin Öztürk'ün de katıldığı törende, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, kulübe verdiği desteklerden dolayı Tanrıkulu'na teşekkür beratı takdim etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkezi bulunan, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Horeca Depot, kafe, pastane, restoran, otel, konaklama, ofis ve konutlar için mimarlık, özel tasarım ve üretim çalışmaları yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, teşekkür beratı almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Avrupa ve Türkiye'de yürüttükleri projelerle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Tanrıkulu, "Türkiye'deki çalışmalarımız devam ederken, Galatasaray'a ve Türk sporuna desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şirket olarak, sporu ve sporcuları her zaman desteklemekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de "Kulübümüze verdiği istikrarlı destek için Abdurrahman Tanrıkulu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.