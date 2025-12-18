Haberler

Horeca Depot Belçika'daki Horeca Expo Fuarı'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Horeca Depot, Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen Horeca Expo Fuarı'na katıldı. Şirket, sektördeki yenilikçi ürünleriyle dikkat çekti ve Avrupa pazarında Türk markalarının etkisini artırma hedefini sürdürüyor.

Horeca Depot, Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen Horeca Expo Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, restoran, otel, kafeterya, pastane ve büro ekipmanlarının sergilendiği Horeca Expo, sektördeki yeni ürünlerin tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Bu yıl Flanders Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Fuara katılan Horeca Depot'un standını çok sayıda sektör temsilcisi ziyaret etti.

Şirketin fuarda sergilediği yenilikçi ürünler ve sektöre kazandırdığı çözümler, katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Horeca Expo, Türkiye'den katılan firmalar için Avrupa pazarında görünürlüğü ve iş bağlantılarını artıran önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Şirket, fuardaki performansıyla Türk markalarının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini belirtti.

Tanrıkulu, Türk üreticisinin kalitesini ve yenilikçi yaklaşımını Avrupa pazarına taşımaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Ziyaretçi yoğunluğunun ürünlerine gösterilen ilginin ve aldıkları siparişlerin doğru yolda olduklarına işaret ettiğini aktaran Tanrıkulu, "Avrupa'daki büyümemizi sürdürmek ve Türkiye'nin Horeca alanındaki gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilere ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
title