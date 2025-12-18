Horeca Depot Belçika'daki Horeca Expo Fuarı'na katıldı

Horeca Depot, Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen Horeca Expo Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, restoran, otel, kafeterya, pastane ve büro ekipmanlarının sergilendiği Horeca Expo, sektördeki yeni ürünlerin tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Bu yıl Flanders Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Fuara katılan Horeca Depot'un standını çok sayıda sektör temsilcisi ziyaret etti.

Şirketin fuarda sergilediği yenilikçi ürünler ve sektöre kazandırdığı çözümler, katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Horeca Expo, Türkiye'den katılan firmalar için Avrupa pazarında görünürlüğü ve iş bağlantılarını artıran önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Şirket, fuardaki performansıyla Türk markalarının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini belirtti.

Tanrıkulu, Türk üreticisinin kalitesini ve yenilikçi yaklaşımını Avrupa pazarına taşımaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Ziyaretçi yoğunluğunun ürünlerine gösterilen ilginin ve aldıkları siparişlerin doğru yolda olduklarına işaret ettiğini aktaran Tanrıkulu, "Avrupa'daki büyümemizi sürdürmek ve Türkiye'nin Horeca alanındaki gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilere ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.