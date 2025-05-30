Honor, Robotik Teknolojilere 10 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Honor, robotik teknolojilere yatırım yaparak bu alanda faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor'un "Alpha Planı", gelecek beş yıl içinde yapay zeka ve robotik alanlarına toplamda 10 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor. Bu strateji, şirketin yapay zeka destekli cihazlar ve robotik teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Honor'un, Çinli robotik girişimi Unitree Robotics ile işbirliğiyle geliştirdiği "humanoid robot modeli", 4 m/s koşu hızıyla robotik alanda yeni bir hız rekoru kırdı. Şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmalarıyla eğitilen bu robot, şirketin teknik kapasitesini ve inovasyon gücünü gözler önüne seriyor.

Honor, robotik ve embodied AI (bedenlenmiş yapay zeka) alanındaki araştırmalarını derinleştirmek amacıyla yeni bir kuluçka departmanı kurdu. Bu hamle, şirketin sadece cihaz üretiminde değil, temel yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde de iddialı bir konumlanmaya gittiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) Li Jian, Honor'un yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olmaktan çıkarak AI destekli cihazlar ve robotik çözümler geliştiren bir teknoloji şirketine dönüştüğünü belirtti.

Şirketin kullanıcı odaklı yaklaşımını ve AI teknolojilerine verdiği önemi vurgulayan Jian, "Gerçek ihtiyaçları keşfetmek, kullanıcıların gerçek sorunlarını çözmek ve samimi duygularla yüksek kaliteli ürünler sunmak için yapay zeka çağında birlikte çalışalım." ifadesini kullandı.