HONOR Magic V5, IFA 2025'te 'En İyi Telefon' Ödülünü Kazandı

HONOR'un katlanabilir amiral gemisi modeli Magic V5, Berlin'de düzenlenen IFA 2025'te "En İyi Telefon" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarım ve performans özellikleriyle dikkati çeken Magic V5, milyonlarca teknoloji meraklısının takip ettiği IFA 2025 kapsamında TechRadar tarafından hazırlanan "Best of IFA 2025" listesinde ödül aldı.

Magic V5, 7,95 inç iç ekran ve 6,43 inç dış ekranıyla geniş görüntüleme alanını pratik bir tasarımla birleştiriyor. Ultra ince menteşe yapısı sayesinde estetik ve dayanıklı bir form sunan model, 66 Watt hızlı şarj destekli yüksek kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlıyor.

Cihaz, 512 gigabayt dahili depolama alanı, gelişmiş kamera sistemi ve yapay zeka destekli yazılım özellikleriyle kullanıcıların yaratıcılık ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Device Co. Ltd. Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, Magic V5'in IFA 2025'te "En İyi Telefon" ödülünü kazanmasının, V5'in ödüle layık görülmesinin şirketin teknoloji alanındaki vizyonunu ve mühendislik gücünü yansıttığını belirtti.

Zhao, "Bu başarı, kullanıcılarımıza daha ileri teknoloji deneyimleri sunma yolunda bize büyük motivasyon sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.