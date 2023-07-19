Hong Kong Uluslararası Havalimanı 2023 yılının ilk yarısında yolcu sayısını 18 kat artırdı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKIA) 2023 yılının ilk yarısında 16,5 milyon yolcuya hizmet vererek, 2022 yılının aynı dönemine göre 18 katın üzerinde artış kaydetti. Havalimanı ayrıca kargo hacmini ve sefer sayısını da artırdı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki üçüncü pist görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hong Kong Uluslararası Havalimanı/Xinhua aracılığıyla)

HONG KONG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKIA) 2023 yılının ilk yarısında 16,5 milyon yolcuya hizmet vererek, 2022 yılının aynı dönemine göre 18 katın üzerinde artış kaydetti.

Hong Kong Havalimanı Otoritesi'nin (AAHK) Salı günü açıkladığı verilere göre, havalimanı Haziran'da 3,3 milyon yolcuya hizmet vererek Mayıs ayındaki yolcu sayısına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydetti. Kargo hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 355.000 tona ulaşırken, sefer sayısı da aynı dönemde yüzde 0,7 artış göstererek 22.365'e yükseldi.

Yolcu hacmi 2022 yılının aynı ayına kıyasla 10 katın üzerinde artarken, sefer sayısı da iki kat artış yaşadı. Güneydoğu Asya, Çin anakarası ve Japonya'ya giden ve gelen uçuşlar en önemli artışları kaydederken, tüm yolcu segmentlerinde yıldan yıla önemli bir büyüme yaşandı.

Hong Kong Havalimanı Otoritesi Havalimanı Operasyonları İcra Direktörü Steven Yiu, havalimanındaki yolcu trafiğinin pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 60'ına ulaştığını ve 25 Haziran'da Kovid-19 pandemisinden bu yana rekor bir seviye olan 127.000'in üzerinde yolcuya ulaştığını söyledi.

Yiu ayrıca, havalimanının yaz seyahat sezonunda daha fazla yolcuyu ağırlamak ve uluslararası havacılık merkezi olarak konumunu güçlendirmek için havayolları ve diğer iş ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi.