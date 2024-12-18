Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak

Honda ve Nissan Elektrikli Araçlar İçin Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, Çin ve ABD'den gelen rekabet nedeniyle elektrikli araç pazarında güçlerini birleştirmeyi değerlendiriyor. Yeni bir holding şirketi kurma olasılığı üzerinde duran iki firma, bu birleşme ile yıllık 7,4 milyon araç üretme kapasitesine ulaşarak sektörün üçüncü büyük oyuncusu olmayı hedefliyor.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticilerinin (Honda ve Nissan ), ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edecek bir otomobil grubu oluşturmak amacıyla bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendiriyor.

Honda, Nissan ve Nissan ile ortak olan Mitsubishi Motors Corp (MMC) yaptıkları ortak açıklamada, "Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki işbirliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir karar alınmamıştır." denildi.

Honda ve Nissan'ın birleşmesi gerçekleşirse yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket oluşturacak. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Anlaşma aynı zamanda 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme de olacak.

Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyorlar.

Honda ve Nissan Mart 2024'te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmışlardı. Mitsubishi Motors da Ağustos 2024 görüşmelere katıldığını açıklamıştı.

Honda ve Nissan Elektrikli Araçlar İçin Birleşme Görüşmeleri Yapıyor
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
img

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biriydi, yeri bulundu
img

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış
Transferinde yolsuzluk yapılmış
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 18-19 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler CANLI izle! 18 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 6. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Aralık Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Aralık Sincan, Yenimahalle, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara Zuhal öldü mü, Bergüzar Korel diziden ayrılıyor mu? Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Aralık Yıldırım, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.