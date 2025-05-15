HOMETEX Ev Tekstili Fuarı 20-23 Mayıs'ta Gerçekleşecek

HOMETEX Ev Tekstili Fuarı 20-23 Mayıs'ta Gerçekleşecek
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Dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından biri olan HOMETEX, Bursa'da 20-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarda, global markalar yeni koleksiyonlarını sergilerken, alım heyetleri ve işbirlikleri için fırsatlar sunulacak.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 20-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek fuarda, sektörün küresel oyuncuları bir araya gelecek.

Türkiye'deki üreticilerin yanı sıra farklı kıtalardan gelen çok sayıda yabancı marka da yeni sezon koleksiyonlarını ve inovatif ürünlerini, 11 hol, 200 bin metrekarelik alanda yapılacak fuarda sergileyecek.

Yurt içi ve yurt dışından 700'e yakın firmanın katılımcı olarak yer alacağı fuarda, zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcılar sektöre yön verecek işbirliklerine imza atacak.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve işbirliği imkanları sunacak. Fuara, Fransa, İtalya, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar gelecek.

"Beyond Boundaries- Sınırların Ötesinde" temasıyla ev tekstilinde 2026-2027 trendlerinin sergileneceği trend alanının bulunacağı fuarda, geleceğin ev tekstili vizyonuna dair inovatif çözümleri keşfetme ve tasarımcılarla birebir etkileşim kurma fırsatı sunacak bölümler ve tematik sergi alanları yer alacak.

Fuarda, Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ait formların generative ve yapay zeka sistemleriyle yeniden canlandırıldığı "Anadolu Motifleri: Etkileşimli Dijital Sanat Deneyimi" sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek "HOMETEX Dialogs"da da sektöre yön veren konuşmacılar, sürdürülebilirlikten üretim teknolojilerine, trend analizlerinden tasarımın geleceğine kadar birçok başlıkta ilgililerle görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
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