Hollanda Belediyeler Birliği, Osmaniye Belediyesi'ne mutfak ekipmanı için hibe desteği sağlayacak

Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı (VNG International), Osmaniye Belediyesi'ne yaklaşık 100 bin avro tutarında mutfak ekipmanları için hibe desteği sağlayacak. Bu destek, Türkiye'deki Depremler Sonrasında Yerel Yönetimlere Yönelik Yardım, İyileştirme ve Yeniden Yapılanmaya Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı (VNG International), Ortaklaşa Çalışan Yardım Kuruluşları Vakfı (Giro555) tarafından sağlanan bağışlar ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yönlendirmeleri doğrultusunda, Osmaniye Belediyesi AŞ Evine yaklaşık 100 bin avro tutarında mutfak ekipmanları için hibe desteğinde bulunacak.

Hibe desteğinin, Türkiye'deki Depremler Sonrasında Yerel Yönetimlere Yönelik Yardım, İyileştirme ve Yeniden Yapılanmaya Destek Projesi çerçevesinde, 'acil ihtiyaçları destek' amacıyla olacağı kaydedildi. Konuya ilişkin Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı (VNG International), Türkiye'deki Depremler Sonrasında Yerel Yönetimlere Yönelik Yardım, İyileştirme ve Yeniden Yapılanmaya Destek Projesi çerçevesinde, 'acil ihtiyaçları destek' amacıyla 2023 yılı Nisan- Temmuz döneminde aktarılması öngörülen acil yardım hibelerine yönelik olarak, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yönlendirmeleri doğrultusunda, Osmaniye Belediyesi AŞ Evine yaklaşık 100 bin avro tutarında mutfak ekipmanı için hibe desteği verecekler" denildi. - OSMANİYE