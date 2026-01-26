TÜİK: Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde arttı, perakende ticarette azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aylık yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.