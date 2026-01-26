Haberler

TÜİK: Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde arttı, perakende ticarette azaldı

TÜİK: Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde arttı, perakende ticarette azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında hizmet sektöründe güven endeksinin yüzde 1,3, inşaat sektöründe ise yüzde 1,5 arttığını, ancak perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
