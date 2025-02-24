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Hizmet ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Düşerken, Perakendede Artış Yaşandı

Hizmet ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Düşerken, Perakendede Artış Yaşandı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Şubat ayında hizmet sektöründe güven endeksi %1,9, inşaat sektöründe ise %2,7 azaldı. Perakende ticaret sektöründe ise %1,6'lık bir artış görüldü.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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