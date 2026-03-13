Haberler

Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 0,4, aylık yüzde 0,2 azaldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ocak ayında hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,4, aylık bazda yüzde 0,2 azalış kaydetti. Ulaştırma, depolama, gayrimenkul ve bilimsel faaliyetler gibi alt sektörlerde azalışlar gözlemlenirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde artış yaşandı.

Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,4, aylık bazda yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 1,8 azalış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 arttı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
