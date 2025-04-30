İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Hizmet Üretici Fiyatları Mart'ta Yükseliş Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyatları Mart'ta Yükseliş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, mart ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 37,94, aylık ise yüzde 2,25 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim hizmetlerinde önemli artışlar gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 2,25 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,70 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,51 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,20 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,92 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,45 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,72 artış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.