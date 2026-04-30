Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 35,94 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 35,94 arttı, aylık yüzde 4,06 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,47 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,63 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 38,26 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 32,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 34,36 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 7,01 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,86 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,92 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

