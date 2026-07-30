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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 0,22 azaldı, yıllık yüzde 31,84 arttı

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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,22 azaldı, yıllık bazda yüzde 31,84 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,22 azaldı, yıllık bazda yüzde 31,84 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,22 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,03 yükseldi.

Endeks, Haziran 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,24, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 26,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 28,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,41 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,26 arttı.

H-ÜFE'de, haziranda bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,33 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,64 artarken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,64 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,03 azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA
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