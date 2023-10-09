Hisarcık'ta fiyatı 30 TL'ye düşen şifa deposu hünnapa rağbet arttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fiyatı 30 TL'ye düşen kalp dostu, şifa deposu hünnap vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte geçen haftalarda kilosu 50 TL'den tezgahlarda yerini alan hünnap'ın bu hafta 30 TL'ye gerilemesi üzerine vatandaşlar kalp dostu hünnaba yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Hüseyin Cangür, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden getirdiği Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnap'ın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle kalp, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu belirtti. - KÜTAHYA