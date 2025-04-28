Hisarcık'ta Deprem Sonrası Yol ve Köprü İncelemeleri

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar başkanlığındaki heyet, ilçede 25 ve 28 Nisan tarihleri arasında hissedilen depremlerinin ardından köy yollarında ve köprülerde incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile Karaağıl ve Güldüren köy muhtarlarının katıldığı heyet tarafından Karaağıl köyü köy yolu üzeri köprü ve Güldüren köyü girişi köprüde incelemelerde bulunuldu. Karaağıl ve Güldüren köyü köprülerinde yapılan incelemelerde deprem sonrası oluşan küçük çaplı çatlakların trafiği engelleyecek bir durumda olmadığı tespit edildi. Bu arada Güldüren köyü girişindeki yol kayması için gerekli önlemler alınırken, köprülerde ve yol kayması oluşan alanda AFAD ve Özel İdare teknik ekipleri tarafından gerekli incelemenin yapılacağı belirtildi. - KÜTAHYA