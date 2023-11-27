Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Sona Erdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 42. Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı (IITF) sona erdi. 15 ülkeden 3.500'ü aşkın katılımcı ve girişimci, çeşitli sektörlerdeki ürünlerini sergiledi. Fuar, işletmelerin stratejik ortaklıklar kurması ve anlaşmalar imzalaması için bir platform işlevi gördü.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 42. Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı (IITF) bugün sona eriyor.

15 ülke ve bölgeden 3.500'ü aşkın katılımcı ve girişimci, her yıl düzenlenen etkinlikte çeşitli sektörlerdeki ürünlerini sergiledi.

13 gün süren fuar, işletmelerin stratejik ortaklıklar kurması ve karlı anlaşmalar imzalaması için bir platform işlevi görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)