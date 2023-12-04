Hindistan'daki şiddetli yağış, iPhone üretimini durdurdu

Tayvan merkezli Foxconn, şiddetli yağışlar nedeniyle Hindistan'ın güneyindeki Chennai kenti yakınlarındaki tesisinde iPhone üretimini durdurdu.

Eyaletin en büyük şehri ve önemli bir elektronik ve üretim merkezi olan Tamil Nadu'nun başkenti Chennai'de bugünkü yağışlar nedeniyle en az iki kişi öldü ve ülkenin en yoğun havalimanlarından birinin pisti sağanak yağmur sonrasında sular altında kaldı. Kaynaklar, Tamil Nadu iPhone fabrikasında yaklaşık 35.000 kişiyi istihdam eden Foxconn'un yarın üretime devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Apple ve Foxconn ise sorulara yanıt vermedi.

APPLE'IN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ

Foxconn, ABD'li teknoloji devi Apple'ın en büyük iPhone üreticisi ve dünyanın en büyük işverenlerinden biri konumunda bulunuyor. Özellikle Asya bölgesindeki dev fabrikalarıyla Apple'ın en büyük tedarikrisi olan şirket iPad ve iPhone başta olmak üzere ciddi bir üretim gerçekleştiriyor.

Şirket geçtiğimiz yıllarda Hindistan'ın güneyindeki üretim tesislerine yatırım yaparak Hindistan'daki varlığını hızla genişletmişti.