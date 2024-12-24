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Doğal gazda yerli üretimin azalması sonrası zam tartışmaları gündemde

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Yerli doğal gaz rezervleri sayesinde ithalatta kısmi bir düşüş yaşanmıştı. Fakat tüketimdeki artışa ilave olarak, yerli üretimin ihtiyacı karşılama oranı gerileyince doğal gaza zam senaryoları konuşulmaya başlandı.

Karadeniz'den doğal gaz çıkartılması sayesinde Türkiye'nin doğal gaz ithalatında %4,26'lık bir azalma kaydedildi. Ancak doğal gaz tüketiminin artması ve yurt içi üretimin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle ithalat devam ediyor. 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, 35.066 milyon sm³ doğal gaz ithal etti, yurt içi üretim ise yalnızca 1.566 milyon sm³ seviyesinde kaldı. Aynı dönemde doğal gaz tüketimi ise 37.968 milyon sm³ olarak gerçekleşti.

YERLİ ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Doğal gaz ithalatı yurt içi üretimle birlikte azalmasına rağmen, yurt içi üretimdeki artış istenilen seviyelere ulaşmadı. Tüketimin 415,57 milyon sm³'den 1.566,05 milyon sm³'e yükselmesi, yerli üretimin talebi karşılamakta yetersiz olduğunu gösteriyor.

DOĞAL GAZA ZAM MI GELİYOR?

Doğal gaz ithalatı miktar bazında azalırken fiyatlar yükselişte. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatı, mayıs ayında 10,1 dolara çıktı ve şu an artmaya devam ediyor. Fiyatların 13,9 dolar seviyesinde olması, faturaların zamlanabileceği endişesini doğurdu. Doğal gazın metreküpüne gelebilecek her zammın vatandaşın bütçesine doğrudan yansıyabileceği tahmin ediliyor.

Doğal gazda yerli üretimin azalması sonrası zam tartışmaları gündemde
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Külli yalan, zama kılıf uydurmaktan başka işiniz yok, nooldu orda rezerv bulduk şurda bukadar yıl yetecek gazımız var

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Haber Yorumlarıharun yakar:

DoğalGaz Faturalarından % 20 vergi alınıyor zaten üstüne bide zam yapmayı mı düşünüyorlar ??

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şaka yapıyorsunuz. Bu ayki faturam 1700tl. Yarım gün yanmasına rağmen. Ve de 5 gün hiç yanmadığı halde. Nasıl oluyor bu ış. Şimdi sayacı kontrol edeceğim. Yuksek yazıp para alamaya çalışmak ayrı bir moda. Mesela elektrik 700 filan gelince çok sevinmiştim. Bir bakarım ki 1 hafta erken okumuşlar. Yılbaşından sonra tarifeler değişir. Çok kullanan çok öder. Ama ben oksijen kondanstratörü vs bir çok alet kullanmışım kime ne. Alt tarafı emekli birisinden ancak bu kadar diyor EKONOMİ ekibi. Allah büyük

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Haber YorumlarıKadir Kurak:

ee biz doğalgaz zenginiydik neden zam var ki ?

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Haber YorumlarıCevap :

Noldu seçim öncesi yok şu kadar yıl yetecek doğalgaz bulunuyordu hani. Seçim geçti tabi şimdi geçirme zamanı. Doğalgaz bulduk balonuna da ancak kendi oy verenler inandı.

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