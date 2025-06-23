Hepsipay Genel Müdürlüğüne Yudum Tokgöz Erdur Atandı

Hepsipay Genel Müdürlüğüne Yudum Tokgöz Erdur Atandı
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Hepsipay, yeni Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur'u atadı. Erdur, 1 Temmuz'dan itibaren görevi devralarak şirketin finansal stratejilerini yönlendirecek.

HEPSİPAY'de gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Yudum Tokgöz Erdur geldi. Erdur, görevi gerekli yasal izinlerin tamamlanması sonrası 1 Temmuz tarihinde devralacak

Bugün 400'ü aşkın iş ortağına e-ticarette ödeme çözümleri sunan, müşterilerine tek tıkla kolay ve güvenli ödeme imkanından kart saklama çözümlerine ve vadelendirme imkanlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlayan Hepsipay'in yeni Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu. Erdur, görevi gerekli yasal izinlerin tamamlanması sonrası 1 Temmuz tarihinde Ozan Bayülgen'den devralacak.

YUDUM TOKGÖZ ERDUR HAKKINDA

Finans ve ödeme sistemleri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Yudum Tokgöz Erdur, kariyerine 2002 yılında Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nde üye marka yönetimi alanında başladı. 15 yıl boyunca burada Bonus, Miles&Smiles ve American Express gibi global markalar için geliştirdiği stratejilerle marka bilinirliği ve müşteri sadakatinin güçlenmesine katkı sağlarken; Beymen bünyesinde de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı başta olmak üzere farklı yönetim görevlerinde bulundu. 2024 yılından bu yana Hepsipay Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erdur, şirketin ticari stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif sorumluluk üstlenirken yeni göreviyle birlikte pazarlama yönetimi, analitik yetkinlikler, müşteri ilişkileri yönetimi ve stratejik planlama alanlarındaki geniş deneyimiyle Hepsipay'in fintek ekosistemindeki büyümesine liderlik edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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