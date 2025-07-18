Hepsiburada Premium Üçüncü Yılını Kutluyor

Hepsiburada Premium'un üçüncü yılına özel kampanyanın sonuçları ve kullanıcı verileri açıklandı. 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kampanya kapsamında Premium üyeleri 3 milyonu aşkın ürün satın aldı.

Hepsiburada Premium, üçüncü yılında da büyümeye devam ediyor. Kampanya döneminde öne çıkan ürün kategorileri, şehir bazlı alışveriş haritaları ve trendler, Premium üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş davranışlarını ortaya koydu.

Premium üyelerinin en çok tercih ettiği ürünler

Premium üyelerinin alışveriş tercihleri, hem temel ihtiyaçlara hem de yaşam kalitesini artıran ürünlerinden yana oldu. Bu doğrultuda üyelerin en çok alışveriş yaptığı ilk üç kategori sağlık & güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

Temel tüketim kategorisinde en çok tercih edilen ürünler arasında içecekler, ıslak mendiller ve sıvı çamaşır deterjanları öne çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri ile saç ve kişisel bakım ürünleri, giyim kategorisinde ise tişört, pijama ve elbiseler ön plana çıktı.

7 ve 8 Temmuz'da yoğun ilgi

Kampanyanın başlamasıyla birlikte Premium üyeler platforma yoğun ilgi gösterdi. 7-8 Temmuz tarihlerinde çocuk kitapları, tişörtler, temel tüketim ürünleri, sporcu besinleri ve şampuanlar en çok ilgi gören ürün grupları arasında yer aldı. Özellikle 18.00-21.00 saatleri arasında alışveriş yoğunluğu zirveye ulaştı.

Premium indirimler Türkiye genelinde ilgi gördü

Premium, İstanbul, Ankara ve İzmir'le sınırlı kalmadı, diğer şehirlerde de yoğun ilgi gördü. Üç büyük şehrin ardından en fazla satış yapan iller Bursa, Gaziantep ve Antalya olarak sıralandı.

En çok alışveriş yapan iller ise Mersin, Kocaeli ve Muğla oldu. Bölgesel tercihlere bakıldığında; Mersin'de çay ve kağıt mendil, Kocaeli'nde yüzey temizleme mendili, Muğla'da ise sivrisinek kovucu ve seyahat boy losyon öne çıktı. - İSTANBUL