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Hepsiburada'nın İlk 6 Ayda En Çok Tercih Edilen Teknoloji Ürünleri Açıklandı

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Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. 3D yazıcılar, tabletler, taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonları müşteriler tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Hepsiburada yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. En çok tercih edilen ve öne çıkan ürün 3D yazıcı oldu. Geçen seneye göre satışları yaklaşık 2.5 kat arttı. Müşteriler tarafından tercih edilen diğer ürünler arasında tabletler, taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonları yer aldı.

2024 yılının ilk 6 ayında bilgisayar kategorisinde öne çıkan ürün 3D yazıcılar olarak dikkat çekti. Müşteriler tarafından yılın ilk 6 ayında ilgi gören ürünlerden bir diğeri de tabletler oldu. Tablet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Bilgisayar kategorisinde ise taşınabilir bilgisayarlar yaklaşık 1,5 kat artış gösterdi.

2024 yılının ilk 6 ayında cep telefonları, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer tutmaya devam etti. Gelişen teknoloji ve artan taleple birlikte, farklı markaların sunduğu yenilikçi modeller ilgi gördü. Cep telefonu aksesuarlarında ise 2024 yılında bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı.

TEKNOLOJI AKSESUARLARI KATEGORISINDE EN ÇOK SATIŞ YAPILAN GÜN ÇARŞAMBA OLDU

Tablet, bilgisayar, cep telefonu ve giyilebilir teknoloji aksesuarları kategorisinde en çok satış yapılan gün Çarşamba oldu. Cep telefonu aksesuarları kategorisinde ise Pazartesi günü en yüksek satışın yapıldığı gün olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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