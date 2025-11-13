Hepsiburada, Kasım Ayında 600 Milyon Ziyaret ve 50 Milyon Ürün Satışı Hedefliyor

Hepsiburada, kasım ayı boyunca gerçekleştireceği kampanyalarla 600 milyon ziyarete ve 50 milyon ürün satışına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de e-ticaret sektörü, yılın en yoğun dönemi olan kasım indirimleriyle yeniden hareketlendi.

Tüketicilerin alışveriş davranışlarında son yıllarda gözlenen dönüşüm, bu dönemde daha da belirgin hale gelirken, kampanyalar yalnızca "fiyat avantajı sunan dönem" olmaktan çıkıp hane halkı bütçesinin planlandığı stratejik bir zaman dilimine dönüşüyor.

Söz konusu dönemde ziyaretçi sayıları, ürün talebi ve indirim odaklı aramalar yılın diğer dönemlerine kıyasla katlanarak artarken, sektörde büyük bir ekonomik hacim oluşuyor.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kasım boyunca sürecek kampanyalarla 600 milyon ziyaret, 50 milyon ürün satışı ve toplamda 10 milyar liralık tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tüketicilerin bu dönemi bir kampanya döneminden öte, "eve yatırım dönemi" olarak gördüğünü vurgulayan Özgün, Türkiye'de her 10 tüketiciden 9'unun kasım ayında alışveriş yapmayı planladığına dikkati çekti.

Özgün, gerçekleştirdikleri Efsane Kasım Müşteri Davranışları Araştırması'nın sonuçlarına göre, müşterilerin yüzde 45'inin yüksek fiyatlı ürünleri almak için kasımı beklediğini, yüzde 55'inin ise düzenli kullandığı ürünleri indirimli fiyatlarla satın almayı hedeflediğini anlattı.

"Kampanya dönemi için hazırlıklar 6 ay önce tamamlandı"

Bu yıl özellikle ev teknolojisi, kişisel bakım, temel tüketim ve kitap kategorilerinde güçlü bir artış beklediklerine işaret eden Özgün, "Platform genelinde 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakım ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Özgün, kasım kampanyaları için 6 ay öncesinden hazırlıklara başladıklarının altını çizerek, "Bugün 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500'den fazla aracımız, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidi ve 30'dan fazla kategoride operasyon, kampanya ve taksit çözümlerimizle kampanya dönemine hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sepete ekle, fırsatta al alışkanlığı güçleniyor"

Kasım indirimleri döneminde tüketicilerin alışveriş davranışlarının her zamankinden daha planlı ve bilinçli ilerlediğine işaret eden Özgün, araştırmaya yansıyan tüketici davranışlarına ilişkin bilgi verdi.

Özgün, kasım ayının, e-ticaretin yıllık ritmini belirleyen en canlı dönem haline geldiğini vurgulayarak, artık bu dönemin sadece indirimlerin değil, bütçe planlaması ve ekonomik hareketliliğin de merkezi konumunda olduğunu kaydetti.

Kullanıcıların yıl boyunca takip ettikleri ürünleri sepete ekleyip kasımda fırsat oluştuğunda satın aldığını dile getiren Özgün, "Ortalama bir kullanıcı bu süreçte 5-6 farklı kategoriden alışveriş yaparken, parfüm, ev eşyası, dekorasyon, mont, ayakkabı ve çanta en çok ilgi gören ürün grupları arasında yer alıyor." dedi.

"Tüketici duygusal değil, analitik alışverişe yöneliyor"

Özgün, bu yıl alışveriş davranışlarında oldukça bilinçli ve planlı bir tablo gözlemlediklerini, artık tüketicilerin duygusal değil, analitik alışveriş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüketiciler ürünleri sepete ekleyip fırsat anını bekliyor. Sepetlerde ve favorilerde parfüm, züccaciye, dekorasyon, mont, ayakkabı ve çanta gibi ürünler öne çıkıyor. Yaptığımız araştırma kullanıcıların genellikle 3-6 taksit aralığında alışveriş yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu içgörüden yola çıkarak, Efsane Kasım'ın 10. yılına özel olarak farklı bankalarla işbirliği yaptık ve peşin fiyatına 10 taksit fırsatını sunduk.

Bu avantajın, özellikle yüksek tutarlı ürünlerde alışverişi kolaylaştırarak sepet tutarını ve alışveriş sıklığını artıracağını öngörüyoruz. Ayrıca bu yıl rekabetin merkezinde yalnızca fiyat değil, güven ve deneyim de var. 'Gerçek indirim' anlayışımızı güçlendiren 'Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade' garantimiz sayesinde müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyor. Bu yaklaşımın hem müşteri memnuniyetini hem de işlem hacmini artıracağına inanıyoruz."